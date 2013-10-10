СМИ: Индия вручила ноту украинскому послу

Министерство иностранных дел Индии вручило ноту послу Украины в этой республике Александру Шевченко.Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на источники в украинском правительстве.

В частности, отмечается, что МИД Индии 8 октября вызвал посла Украины Шевченко, и во время встречи индийская сторона передала украинскому дипломату ноту, в которой "мягкими словами, но предельно жестко" выразила свою обеспокоенность преследованием индийских фармацевтических компаний украинскими контролирующими и регулирующими органами.

Как подчеркивается в ноте, в Дели считают, что, во-первых, против индийских компаний в Украине существует предубеждение. Во-вторых, индийская сторона считает, что их компании очень часто и активно проверяют украинские контролирующие и регулирующие органы. Кроме того, в ноте упоминается, что на одной из встреч с индийскими фармацевтами присутствовал и сотрудник СБУ.

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Вместе с тем издание напоминает, что 15 февраля вступило в силу постановление правительства, обязывающее компании предоставлять сертификат GMP или его подтверждения при ввозе импортных лекарственных препаратов на территорию Украины. Вследствие этого значительное количество индийских фармацевтических компаний потеряло право на продажу своей продукции в нашей стране. Однако прошло уже достаточно времени для того, чтобы понять, что для тех компаний, которые предоставили сертификат GMP, созданные ненормальные условия работы.