Посол Украины в России считает ее противопоставление ЕС эмоциональным

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Владимир Ельченко заявил накануне вечером на торжественном приеме по случаю 22-й годовщины Независимости Украины в украинском дипломатическом представительстве.

«Время летит быстро. За 22 года выросло новое поколение украинцев, для которых независимость своей страны является наивысшей ценностью. Пройдет еще немного времени, и именно они будут управлять государством», - сказал Ельченко.

Он подчеркнул, что за прошедшие годы Украина доказала, что может самостоятельно и ответственно развивать собственную державу. По словам посла, Украина прошла этот путь уверенно, без социальных потрясений и конфликтов. Он заверил, что так будет и в дальнейшем.

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«Сегодня мы должны смотреть в будущее. Для дальнейшего развития страны важен положительный опыт ведущих стран мира, демонстрирующих высокие стандарты политической, экономической и социальной самоорганизации. Именно поэтому для Украины ассоциация с ЕС должна стать важным стимулом для дальнейшего формирования европейского современного государства», - сказал он.

«Никогда не соглашусь с теми, кто, порой эмоционально, пытается противопоставить этот выбор отношениям с нашим самым близким и родным соседом — Россией, с народом которой связали нас миллионные духовные и родственные нити», - подчеркнул Ельченко.

Он убежден, что такое мнение лишено оснований, а Украина и РФ были, есть и останутся стратегическими партнерами, обладающими неисчерпаемым ресурсом сотрудничества.

На торжественный прием в Посольство Украины в Москве пришли представители различных ветвей власти России, сотрудники всего дипломатического корпуса, аккредитованного в РФ. В частности, глава ЦИК РФ Виталий Чуров, глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев, российские депутаты и многие другие.

Перед собравшимися выступил народный артист России, Украины и СССР Иосиф Кобзон. Певец на украинском языке сказал, что Украина его родина, и высказал убеждение, что Россия и Украина всегда были вместе и всегда будут вместе.

Кроме того, Кобзон и известная российская певица Татьяна Буланова исполняли на приеме песни на украинском языке.