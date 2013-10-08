Мощный тайфун обесточил 20 тысяч домов на юге Японии

Тайфун "Данас", признанный японскими метеорологами одним из самых сильных в этом году, движется с юга на северо-запад и пройдет вдоль западного побережья страны. Из-за него на юге страны уже отменено 115 авиарейсов. В префектуре Кагосима зафиксированы порывы ветра до 53,5 метра в секунду, сообщает РИА Новости.

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Метеорологи предупреждают о возможных оползнях и смерчах, об опасности выхода рек из берегов и затопления низменностей. Тайфун несет с собой ливневые дожди. На Кюсю возможно выпадение осадков до 60-70 миллиметров в час. Всего же до завтрашнего дня в ряде районов островов Кюсю и Сикоку может выпасть до 200 миллиметров осадков.