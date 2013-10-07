Литва приостановила ретрансляцию "Первого канала" России

Как сообщают РИА Новости, трансляцию приостановил второй по величине поставщик услуг кабельного телевидения в Литве Cgates, подписчиками которого являются около полумиллиона человек.

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Основанием для прекращения трансляции стала передача "Человек и закон" от 5 октября, в которой, якобы, были искажены факты о вильнюсских событиях 13 января 1991 года.

"Мы от своих клиентов получили большое число жалоб по поводу содержания передачи "Человек и закон", показанной в пятницу в 18.55, которое, возможно, нарушило литовские законы. Временно мы прекращаем ретрансляцию канала пока не получим разъяснений ПБК и литовских инстанций относительно сложившейся ситуации. Надеемся, что трансляция будет возобновлена в ближайшие дни", — написано на заставке Cgates на канале, предназначенном для вещания ПБК.

Ранее в понедельник, Комиссия по радио и телевидению Литвы сообщила о том, что в связи с вышедшей в эфире находящегося в юрисдикции Латвии "Первого балтийского канала" программой "Человек и закон", в которой были искаженно и тенденциозно представлены факты о событиях 13 января, она начала расследование и обратилась в Национальный медиа совет Латвии по поводу сотрудничества в установлении ответственности в соответствии с национальным законодательством и принципами конвенции Совета Европы "Телевидение без границ" в отношении нарушившего их транслятора.

Комиссия по радио и телевидению Литвы планирует обсудить этот вопрос более детально на заседании 9 октября.

Верховный Совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики, но власти СССР назвали это решение противоречащим конституции. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, после чего в республику были переброшены бойцы спецподразделений, частей ВДВ, которые заняли ряд стратегических объектов.

В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений митингующих с военными, выступавшими на стороне советской власти, возле телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. Сотрудники спецслужб заявляли, что столкновения стали результатом крупномасштабной провокации, а все погибшие были застрелены снайперами.