Литва приостановила ретрансляцию "Первого канала" России

22:59, 07 октября 2013
Мир
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В понедельник вечером в Литве приостановлено трансляцию "Первого балтийского канала" (ПБК), основное вещание которого представляет собой ретрансляцию российского "Первого канала".

Перший канал

Как сообщают РИА Новости, трансляцию приостановил второй по величине поставщик услуг кабельного телевидения в Литве Cgates, подписчиками которого являются около полумиллиона человек.

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Основанием для прекращения трансляции стала передача "Человек и закон" от 5 октября, в которой, якобы, были искажены факты о вильнюсских событиях 13 января 1991 года.

"Мы от своих клиентов получили большое число жалоб по поводу содержания передачи "Человек и закон", показанной в пятницу в 18.55, которое, возможно, нарушило литовские законы. Временно мы прекращаем ретрансляцию канала пока не получим разъяснений ПБК и литовских инстанций относительно сложившейся ситуации. Надеемся, что трансляция будет возобновлена в ближайшие дни", — написано на заставке Cgates на канале, предназначенном для вещания ПБК.

Ранее в понедельник, Комиссия по радио и телевидению Литвы сообщила о том, что в связи с вышедшей в эфире находящегося в юрисдикции Латвии "Первого балтийского канала" программой "Человек и закон", в которой были искаженно и тенденциозно представлены факты о событиях 13 января, она начала расследование и обратилась в Национальный медиа совет Латвии по поводу сотрудничества в установлении ответственности в соответствии с национальным законодательством и принципами конвенции Совета Европы "Телевидение без границ" в отношении нарушившего их транслятора.

Комиссия по радио и телевидению Литвы планирует обсудить этот вопрос более детально на заседании 9 октября.

Верховный Совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики, но власти СССР назвали это решение противоречащим конституции. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, после чего в республику были переброшены бойцы спецподразделений, частей ВДВ, которые заняли ряд стратегических объектов.

В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений митингующих с военными, выступавшими на стороне советской власти, возле телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. Сотрудники спецслужб заявляли, что столкновения стали результатом крупномасштабной провокации, а все погибшие были застрелены снайперами.

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