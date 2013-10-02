Министр иностранных дел Ирана обвинил премьера Израиля во лжи

В телевизионном интервью он также назвал Нетаньяху «самым изолированным лицом» в ООН.

Интервью вышло в эфир в Иране как раз перед тем, как в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Нетаньяху должен был выступить с речью на сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает Радио Свобода.

По теме: Президент Израиля: Иранцы хороши в шахматах и мошенничестве

Вчера израильский премьер встретился в Вашингтоне с президентом США Бараком Обамой и призвал его не ослаблять давления на Иран из-за противоречивой ядерной программе Тегерана. Обама заявил, что Иран должен проявить искренность своих намерений на переговорах и устранить беспокойство мира по этой программе, а также пообещал Нетаньяху, что США не снимут с Ирана своих санкций преждевременно.

Эта встреча состоялась через три дня после того, как президент США разговаривал по телефону с президентом Ирана Хасаном Роухани, это стало самым высоким американо-иранским контактом более чем за три десятилетия.

Ядерная программа Ирана вызывает озабоченность мирового сообщества, которое опасается, что Тегеран может под ее прикрытием создавать ядерное оружие. Иран отрицает это, но доказательств мирного характера этой программы, о котором заявляет Тегеран, предоставляет.