Сноуден, вероятно, займется правозащитной деятельностью - адвокат

"Думаю, что все-таки он будет заниматься правозащитной деятельностью. И в рамках своей правозащитной деятельности, я думаю, что он сам будет определять, как ему поступать, что ему делать", — сказал адвокат в интервью телеканалу RT, пишет РИА Новости.

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Отвечая на вопрос о перспективах новых разоблачений со стороны Сноудена, Кучерена сообщил, что "какие-то вопросы он, безусловно, будет озвучивать". "Примерно мы знаем, что он будет тут делать, и какие решения он уже принял", — добавил адвокат.

Сноуден, получивший временное убежище в России, ранее организовал утечки в СМИ информации Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Он сообщил о сверхсекретных программах АНБ по отслеживанию телефонных разговоров и интернет-активности, а также о шпионаже американских спецслужб за диппредставительствами других стран.