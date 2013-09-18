YouTube разрешит смотреть видео офлайн

Новая функция позволит смотреть видео без подключения к сети интернет, пишут в официальном блоге команды YouTube Creators.

В сообщении говорится, что воспользоваться разработкой смогут пользователи мобильного приложения YouTube. Желающие смогут добавлять видео на свои устройства и просматривать его даже тогда, когда интернет-соединение будет недоступно.

Данная функция появится в ноябре 2013 года. Подробности обещают предоставить позже.

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Напомним, что в мобильном приложении YouTube для Android есть схожая функция, которая позволяет досматривать видео, если интернет-соединение пропало.