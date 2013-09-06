Сенат США проголосует по Сирии в годовщину разрушения башен-близнецов

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Politico.

Ранее проект резолюции, которая дает право администрации на военный удар против Сирии, был одобрен профильным комитетом сената. Чтобы получить законную силу, резолюция должна быть одобрена также палатой представителей конгресса. В палате представителей готовятся как минимум две альтернативные резолюции.

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Подготовленный сенатом проект документа предусматривает санкцию на применение силы против Сирии на срок до 90 дней. Президент США Барак Обама обратился к конгрессу за поддержкой военной операции, целью которой заявлено предотвращение дальнейшего использования химического оружия в Сирии.