Удар по Сирии без санкции СБ ООН поддержали 11 стран "большой двадцатки"

Текст заявления, которое подписали Австралия, Канада, Франция, Италия, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия, Испания, Турция, Великобритания и США, распространил в пятницу Белый дом, сообщает РИА Новости.

"Подписавшие страны последовательно поддерживали жесткую резолюцию Совета Безопасности ООН, учитывая, что руководство международным реагированием является ответственностью Совета Безопасности, но также признают, что СБ остается парализованным, как это было на протяжении двух с половиной лет. Мир не может ждать, пока неудачей закончатся бесконечные процессы, которые могут привести только к растущим страданиям в Сирии и международной нестабильности", - говорится в заявлении.

"Мы поддерживаем усилия, предпринятые Соединенными Штатами и другими странами по обеспечению запрета на использование химического оружия", - отмечено в документе.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Италия выступает против военного решения сирийского вопроса.