Водолазы ищут еще шестерых пассажиров теплохода, столкнувшегося с баржей (фото)
16:34, 17 августа 2013Мир
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В России проводятся поиски шести пасажиров теплохода "Полесье-8", столкнувшегося с баржей на реке Иртыш. К поиску подключены водолазы.
На «Полесье-8» находилось 66 человек / Фото: Сіньхуа
Об этом сообает Следственный комитет РФ.
В сообщении СК отмечается, что на теплоходе в момент столкновения находилось 62 пассажира, а не 56, как сообщалось ранее, и 4 члена экипажа, пишет Росбалт.
По предварительной информации СК, 4 человека погибли, более 35 пострадали, в том числе 6 несовершеннолетних.
"Капитаны обоих судов уже допрошены, в настоящее время следователи работают с очевидцами и изымают техническую документацию", — отметили в ведомстве.
Как сообщается, капитан теплохода в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщалось, сегодня четыре человека погибли и 35 пострадали при столкновении баржи и пассажирского теплохода в Омской области России.
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