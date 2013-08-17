Водолазы ищут еще шестерых пассажиров теплохода, столкнувшегося с баржей (фото)

Об этом сообает Следственный комитет РФ.

В сообщении СК отмечается, что на теплоходе в момент столкновения находилось 62 пассажира, а не 56, как сообщалось ранее, и 4 члена экипажа, пишет Росбалт.

По предварительной информации СК, 4 человека погибли, более 35 пострадали, в том числе 6 несовершеннолетних.

"Капитаны обоих судов уже допрошены, в настоящее время следователи работают с очевидцами и изымают техническую документацию", — отметили в ведомстве.

Как сообщается, капитан теплохода в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщалось, сегодня четыре человека погибли и 35 пострадали при столкновении баржи и пассажирского теплохода в Омской области России.