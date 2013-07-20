Боливия отзывает послов из Европы из-за инцидента с самолетом ее президента

К такому шагу Боливия прибегла в знак протеста против закрытия этими странами своего воздушного пространства для самолета президента Боливии Эво Моралеса.

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Об этом заявила министр коммуникаций боливийского правительства Аманда Давила, передает Синьхуа.

Однако, по ее словам, это решение -- не "реваншистская" мера, и не означает, что Боливия "разрывает отношения" с этими европейскими странами.

Хотя указанные европейские страны уже принесли извинения, этого "недостаточно". Виновные в инциденте пока не установлены, а боливийское правительство ожидает для них соответствующих наказаний.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 июля Франция, Португалия и Испания закрыли доступ в свое воздушное пространство для самолета, на борту которого находился президент Боливии Эво Моралес. Такие дествия были сделаны, так как страны предполагали, что на борту самолета Моралеса находится Эдвард Сноуден.

Президенту Боливии пришлось экстренно приземлиться в Вене. Сноудена на его самолете не обнаружили. Но Боливия пообещала не оставить этот инцидент без реакции.