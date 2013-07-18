Тюремщики подтвердили, что участницу Pussy Riot этапировали силой

Сотрудники изолятора "применили силу" к участнице Pussy Riot Марии Алехиной из-за того, что она "отказалась подчиниться их законным требованиям", сообщил РИА Новости в четверг начальник пресс-службы УФСИН по Пермскому краю Станислав Волегов.

"(После того, как) адвокат и Алехина были ознакомлены с постановлением Березняковского суда об этапировании Алехиной, та отказалась выполнить законное требование сотрудников изолятора, и они были вынуждены применить силу", - сказал собеседник агентства, не уточнив, в чем именно заключалось это требование.

Он подчеркнул, что девушка не получила никаких повреждений и сейчас ее этапируют в Пермь.

Между тем адвокат Алехиной Ирина Хрунова заявила РАПСИ, что конвой применил силу к Алехиной, чтобы отправить ее на этап. "На сегодня был назначен этап. Если он срывается, то для ФСИН это ЧП, они должны написать множество объяснительных. Поэтому, я думаю, что конвой применил к ней силу, чтобы отправить ее на этап", - сказала адвокат.

Алехину перевели из колонии в городе Березники в СИЗО Соликамска, откуда, по данным защитника, ее направят в СИЗО Перми для личного участия в заседании суда по жалобе на отказ в условно-досрочном освобождении.

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Алехина и еще одна участница Pussy Riot Надежда Толоконникова отбывают наказание в колониях за так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя в Москве, проведенный в феврале 2012 года. Их соратнице Екатерине Самуцевич суд ранее заменил реальный срок условным.