На Чукотке стопроцентная явка

По данным Центризбиркома России, явка на нынешних выборах в Госдуму выше, чем в 2003 году.

Как передает NEWSru.com, в целом по России явка составила 42,5%. Об этом на брифинге в ЦИК России сказал заместитель председателя Станислав ВАВИЛОВ.

На Камчатке и Чукотке голосование уже закончилось. В Камчатском крае на участки пришло более половины избирателей, а в Чукотке уровень явки превышает 70 процентов, причем на ряде участков наблюдалась стопроцентная явка.

Впервые в истории современной России состав "нижней палаты" парламента формируется по пропорциональной системе: все 450 депутатов избираются по партийным спискам, одномандатники в выборах не участвуют. Минимальный проходной барьер в этот раз установлен на уровне 7% (в 2003 году - 5%). Кроме того, теперь запрещено формирование избирательных блоков, отменены минимальный порог явки избирателей и графа "против всех".

Российским избирателям предстоит сделать выбор из 11 партий.

На 450 депутатских мест в общей сложности претендуют свыше четырех с половиной тысяч кандидатов.