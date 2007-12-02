Каспаров и Лимонов испортили свои бюллетени (фото)

Лидеры "Другой России" Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов, придя в воскресенье на избирательный участок № 86 в московском районе Хамовники, зачеркнули в бюллетенях все квадратики и написали на них "Другая Россия", сообщает Каспаров.Ru.

"Так я проголосовал против всех, потому что власть отняла у граждан России это конституционное право", - заявил, в частности, Каспаров.

Лента.ру напоминает, что именно к таким действиям коалиция призывала своих сторонников, называя это "голосованием за "Другую Россию". "Другая Россия", несмотря на отсутствие регистрации в качестве политической партии, предприняла попытку принять легальное участие в парламентских выборах, выдвинув свой список из 450 кандидатов и подав его в начале октября в ЦИК, однако тот отказался его заверять.

"Другая Россия", как сообщает сайт нацболов, призывает своих сторонников, а также всех граждан принять участие в акции "Похороны выборов" - приходить 3 декабря с 18:00 к зданию Центризбиркома, чтобы "выразить свою скорбь по поводу окончательно задушенной в стране политической свободы". Приходящим предлагается "иметь при себе знаки траура - черные повязки, платки, пару гвоздик и тому подобное".