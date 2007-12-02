Каспаров и Лимонов испортили свои бюллетени (фото)
"Другая Россия" инициирует "Похороны выборов"
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"Так я проголосовал против всех, потому что власть отняла у граждан России это конституционное право", - заявил, в частности, Каспаров.
Лента.ру напоминает, что именно к таким действиям коалиция призывала своих сторонников, называя это "голосованием за "Другую Россию". "Другая Россия", несмотря на отсутствие регистрации в качестве политической партии, предприняла попытку принять легальное участие в парламентских выборах, выдвинув свой список из 450 кандидатов и подав его в начале октября в ЦИК, однако тот отказался его заверять.
"Другая Россия", как сообщает сайт нацболов, призывает своих сторонников, а также всех граждан принять участие в акции "Похороны выборов" - приходить 3 декабря с 18:00 к зданию Центризбиркома, чтобы "выразить свою скорбь по поводу окончательно задушенной в стране политической свободы". Приходящим предлагается "иметь при себе знаки траура - черные повязки, платки, пару гвоздик и тому подобное".