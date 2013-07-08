По дороге в Южный Судан загорелся самолет президента Сомали
14:20, 08 июля 2013Мир
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Самолет президента Сомали совершил экстренную посадку из-за возгорания в двигателе.
Самолет Хасана Шейха Махмуда тушили пожарные в аэропорту /
Фото: portturkey.com
Самолет с президентом Сомали Хасаном Шейхом Махмудом на борту был вынужден прервать полет и экстренно вернуться в аэропорт Могадишо из-за возгорания в одном из двигателей, сообщает РИА Новости со ссылкой на ВВС.
Как сообщили очевидцы, на взлетно-посадочной полосе самолет встретили несколько пожарных машин, расчеты которых ликвидировали возгорание. В результате происшествия повреждения, кроме двигателя, получила одна из стоек шасси.
По словам пресс-секретаря президента, причина инцидента пока не установлена. Он также уточнил, что глава государства не пострадал, его поездка в Южный Судан отложена.
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