Временный президент Египта распустил верхнюю палату парламента

Консультативный совет временно выполнял все законодательные функции, пишет РИА Новости.

В начале июня Высший конституционный суд Египта признал не соответствующим новой Конституции страны закон о выборах в Консультативный совет.

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Верхняя палата парламента была наделена законодательными полномочиями Конституционной декларацией, принятой президентом Мурси в декабре прошлого года.

В среду армия Египта отстранила от власти президента, временно приостановила действие конституции и поручила главе Конституционного суда страны Адли Мансуру на переходный период выполнять обязанности главы государства.