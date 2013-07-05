Временный президент Египта распустил верхнюю палату парламента
19:19, 05 июля 2013Мир
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Временный президент Египта Мансур Адли в пятницу издал указ о роспуске Консультативного совета (верхняя палата парламента).
Мансур Адли распустил Консультативный совет
/ Фото : Википедия
Консультативный совет временно выполнял все законодательные функции, пишет РИА Новости.
В начале июня Высший конституционный суд Египта признал не соответствующим новой Конституции страны закон о выборах в Консультативный совет.
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Верхняя палата парламента была наделена законодательными полномочиями Конституционной декларацией, принятой президентом Мурси в декабре прошлого года.
В среду армия Египта отстранила от власти президента, временно приостановила действие конституции и поручила главе Конституционного суда страны Адли Мансуру на переходный период выполнять обязанности главы государства.
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