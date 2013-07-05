«Вконтакте» начала переговоры с крупнейшими лэйблами о легализации музыки

Крупнейшая российская соцсеть «В контакте» хочет договориться с крупнейшими мировыми звукозаписывающими студиями, чтобы пользователи соцсети могли легально слушать записи музыкантов из их каталога.

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Как рассказал «Ведомостям» гендиректор и основатель «В контакте» Павел Дуров, соцсеть вместе с Sony Music, Warner Music и Universal Music ищет варианты, которые устроили бы музыкальных издателей «без ущерба для российских интернет-пользователей».

«Уже в ближайшие месяцы мы увидим позитивные изменения в этой сфере», — рассчитывает Дуров. Два представителя музыкальной индустрии подтвердили «Ведомостям» на условиях анонимности, что мейджоры ведут переговоры с «В контакте».

До недавних пор пользователи соцсети загружали в нее любые видеофильмы и звукозаписи, а с правообладателями и представителями международных легальных сервисов «В контакте» не сотрудничала. «У нас в разы больше песен, чем у вас, нам невыгодно» — так ответил Дуров на предложение о сотрудничестве основателю популярного музыкального платного сервиса Spotify Дэниелу Эку, об этом рассказал в книге «Код Дурова» журналист Николай Кононов.

Впрочем, Дуров говорил, что соцсеть работает по стандартам американского закона о защите авторских прав DMCA и удаляет аудио- и видеозаписи по требованию правообладателей. Однако настоящая чистка нелегального контента в соцсети началась в июне, когда в Госдуму внесли законопроект о противодействии пиратству в интернете и блокировании сайтов с контрафактом. Пользователи соцсети сетовали, что из нее исчезло большое количество музыки, в основном иностранных исполнителей, а многие из них получили уведомление от администрации сети о том, что на загруженные ими аудиозаписи поступили жалобы правообладателей. На этой неделе одобренный Думой и Советом Федерации закон подписал президент Владимир Путин, он вступит в силу с 1 августа. Правда, в нем идет речь о борьбе только с видеопиратством — музыку решили пока не трогать.