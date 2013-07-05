СМИ: В Египте распустят верхнюю палату парламента

Временный президент Египта Адли Мансур, как ожидается, объявит в пятницу новую Конституционную декларацию, которая будет выполнять роль конституции в стране на переходный период, сообщает сайт египетской газеты "Аль-Ахрам", сообщает РИА Новости.

Декларация будет состоять из 12 пунктов, главными среди которых станут: формирование временного правительства технократов с самыми широкими полномочиями, роспуск верхней палаты египетского парламента, формирование комиссии по поправкам в конституцию.

Предполагается, что комиссия разработает новый основной закон в течение трех месяцев после начала работы. Затем последует всеобщий референдум, утверждение новой конституции, парламентские и - в самом конце переходного периода - президентские выборы.

Вступивший в четверг в должность президента Египта Мансур последние сутки проводил активные консультации по кандидатуре будущего премьера. В числе наиболее вероятных кандидатов называются оппозиционер, лидер партии "Дустур"Мухаммед аль-Барадеи, экс-премьер Египта, профессионал Камаль аль-Ганзури и бывший глава Центробанка страны Фарук аль-Акда.

Армия Египта, запустившая в минувшую среду в стране действие "дорожной карты", лишившей власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси, категорически заявила, что не будет участвовать в управлении страной в переходный период и лишь выступит гарантом безопасности властных институтов.