Врачи советуют отключить Манделу от системы жизнеобеспечения

Врачи советовали родственникам отключить экс-президента ЮАР Нельсона Манделу от системы жизнеобеспечения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Ранее администрация президента ЮАР сообщила, что состояние здоровья Манделы остается стабильно критическим. Однако Франс Пресс со ссылкой на "юридический документ", в котором состояние Манделы называется "вегетативным", сообщает, что его жизнь поддерживается исключительно с помощью аппарата жизнеобеспечения.

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"Врачи посоветовали семье Манделы отключить аппарат, и семья рассматривает этот вариант", - говорится в документе от 26 июня, который в четверг попал в распоряжение агентства.

В начале июня Мандела попал в больницу с рецидивом легочной инфекции. Однако по данным телеканала, у Манделы произошла остановка сердечной деятельности, и врачам пришлось реанимировать его. Ранее западные СМИ сообщали, что печень и почки экс-президента функционируют на 50%, и он не открывал глаза несколько дней.

Нельсон Мандела стал первым в истории чернокожим президентом ЮАР. Он руководил государством с мая 1994 по июнь 1999 года. За свою активную деятельность против режима апартеида он провел в тюрьме 27 лет. В 1993 году Мандела был награжден Нобелевской премией мира.