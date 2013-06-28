Британия вложит гигантские деньги в дороги и сланцевый газ

Ее подробности огласил в парламенте главный секретарь казначейства (первый замминистра финансов) Дэнни Александер.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, срок реализации программы - 40 лет. Предусматривается, в частности, вложение 30 млрд фунтов (45,8 млрд долларов) в строительство и модернизацию железных дорог. 28 млрд фунтов (42,8 млрд долларов) будет потрачено на реконструкцию и расширение сети автомобильных дорог.

Три млрд фунтов (4,6 млрд долларов) будет вложено в строительство недорогого жилья.

Британское правительство также объявило, что ускорит выдачу лицензий на разработку сланцевого газа. При этом предоставляются государственные гарантии на получение коммерческого кредита в размере 10 млрд фунтов (15,3 млрд долларов) для компании "ЕДФ" (EDF) с целью строительства новой атомной электростанции в Хинкли-пойнт на юго-западе Англии.

Государство гарантировало также закупку электроэнергии по фиксированной цене у компаний, вкладывающих средства в развитие возобновляемых источников энергии. Это поможет компаниям окупить инвестиции.

Согласно заявлению британского правительства, программа капиталовложений поможет стимулировать рост экономики Соединенного Королевства.