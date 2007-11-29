Times: Путин разочаровал Запад

Первый прием президента России Владимира Путина для глав всех дипмиссий, работающих в Москве, был призван в последний раз предупредить Запад не вмешиваться в предстоящие в стране парламентские выборы. Как пишет газета The Times, за четыре дня до выборов президент подчеркнул, что не допустит вмешательства Запада во внутренние дела России. Многие ожидали, что Путин также расскажет о своих планах и о возможном преемнике, однако этого не произошло. Теперь Запад с нетерпением ожидает выступления российского президента, которое состоится сегодня.

Газета.ру