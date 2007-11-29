Times: Путин разочаровал Запад
08:03, 29 ноября 2007Мир
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Предупредил в последний раз
Первый прием президента России Владимира Путина для глав всех дипмиссий, работающих в Москве, был призван в последний раз предупредить Запад не вмешиваться в предстоящие в стране парламентские выборы. Как пишет газета The Times, за четыре дня до выборов президент подчеркнул, что не допустит вмешательства Запада во внутренние дела России. Многие ожидали, что Путин также расскажет о своих планах и о возможном преемнике, однако этого не произошло. Теперь Запад с нетерпением ожидает выступления российского президента, которое состоится сегодня.
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