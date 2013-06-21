Палестинский премьер передумал уходить в отставку

Об отозвании Хамдаллой своего заявления об отставке, поданного вчера, сообщил РИА Новости советник премьера Омар аль-Гуль.

"Премьер Хамдалла забрал прошение об отставке, получив от президента Аббаса обещание решить вопросы, по которым были разногласия. Аббас с пониманием отнесся к его просьбам", - сказал собеседник агентства.

Ректор одного из крупнейших палестинских университетов, всего 18 дней назад сменивший в премьерском кресле профессионального экономиста Салама Фаяда, накануне подал заявление об увольнении. Он и его официальные представители не конкретизировали причин демарша. Однако СМИ пишут, что Хамдаллу не устраивали обширные полномочия, которыми наделены два его заместителя, делегированные в правительство из аппарата Аббаса.