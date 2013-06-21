В Евросоюзе запретят сигареты с ментолом

Министры здравоохранения 27 стран Евросоюза на заседании сегодня в Люксембурге одобрили новые правила торговли и оформления этикеток табачных изделий, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Совета ЕС.

Достигнута, в частности, договоренность, что в течение ближайших трех лет в государствах ЕС будет полностью запрещена продажа всех ароматизированных сигарет, в том числе с ментолом. При этом решено не запрещать продажу сигарет-"слим", несмотря, на то, что, по мнению экспертов, их курение повышает потребление табака в целом.

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Министры договорились также, что предупреждения (картинка и текст) о вреде курения будут занимать на сигаретных пачках 65% их поверхности и располагаться с обеих сторон.

При этом отдельные члены ЕС требовали, чтобы устрашающие курильщиков предупреждения полностью покрывали пачки с сигаретами, однако против этого выступили производители табачной продукции - Чехия, Польша, Румыния и Болгария.

Новым правилам предстоит еще пройти одобрение в Европарламенте.