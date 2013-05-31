ЕС поздравил Молдову с новым правительством

Об этом говорится в их совместном заявлении, текст которого передан УНИАН.

“Мы тепло приветствуем вчерашнюю поддержку правительства Юрие Лянке и его программы парламентом Республики Молдова”, - говорится в заявлении.

По словам Эштон и Фюле, это положило конец длительному политическому кризису в стране, который нес угрозу стабильности государственных институтов Молдовы.

“Мы предлагаем властям и гражданам Республики Молдова рассмотреть необходимость в конституционной реформе для усиления системы сдерживаний и противовесов и предупреждения возникновения похожих кризисов в будущем”, - отметили Эштон и Фюле.

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В своем заявлении представители ЕС призвали новое правительство и все политические партии вместе работать над снижением политической напряженности и консолидацией демократии, для успеха европейской повестки дня Молдовы.

В связи с этим Эштон и Фюле призвали органы государственной власти, политические партии и гражданское общество уделять значительное внимание беспристрастности, прозрачности, эффективности работы всех институтов, обеспечению свободы слова, а также заявили о готовности помогать в осуществлении реформ.