За прошлый год число работников Газпрома перевалило за 430 тысяч

"По состоянию на 31 декабря 2012 года списочная численность работников обществ группы "Газпром"составила 431,2 тысячи человек, в том числе 27,4 тысячи человек занято в компаниях, зарегистрированных за пределами территории России", - цитирует документ РИА Новости.

Согласно отчету, увеличение списочной численности по сравнению с данными на 31 декабря 2011 года связано с вхождениям в состав группы ОАО "Газпром нефтехим Салават"и его дочерних обществ.

При этом списочная численность работников основных обществ группы "Газпром"по добыче, транспортировке, подземному хранению и переработке газа составила 222,5 тысячи человек.

По состоянию на 31 декабря 2011 года списочная численность работников обществ группы составляла 404,4 тысячи человек, в том числе 25,9 тысячи человек было занято в компаниях группы, зарегистрированных за пределами территории России. При этом списочная численность работников основных обществ по добыче, транспортировке, подземному хранению и переработке газа составила 219,3 тысячи человек.