В Грузии задержали бывшего премьер-министра и министра здравоохранения

Об этом заявил представитель окружной прокуратуры Западной Грузии во вторник, пишет РИА Новости.

"Вано Мерабишвили задержан, его действия предполагают от семи до двенадцати лет тюрьмы. Прократура Грузии обращается в суд с ходатайством о его заключении как меру пресечения", - заявил окружной прокурор Илья Джалагания на брифинге.

Прокуратура выявила два эпизода, по которым задержан Мерабишвили. Первое - по делу о программе "Учет соискателей работы"и второе - по злоупотреблению служебными полномочиями. Следствие в отношении Мерабишвили ведется по статьям 164-1 (подкуп избирателей), часть 3 статьи 182 (растрата или присвоение средств с использованием служебного положения, повлекшая серьезный ущерб) и 332 статья (злоупотребление служебными полномочиями) УК Грузии.

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"Вместе с Мерабишвили также задержан бывший министр здравоохранения Зураб Чиаберашвили", - добавил Джалагания.

Мерабишвили и Чиаберашвили явились во вторник на допрос в окружную прокуратуру Западной Грузии в Кутаиси по делу о фиктивных рабочих местах для сторонников "Нацдвижения", созданных в ходе реализации в 2012 году государственной программы по трудоустройству. Они уже были допрошены по этому делу в феврале.

Реализация программы "Учет соискателей работы"началась при прежних властях в 2012 году, после введения поста госминистра по вопросам трудоустройства (этот пост уже упразднен) с целью создания базы данных по безработным и содействия трудоустройству населения.

В рамках программы во всех регионах Грузии почти с 22 тысячами лиц были оформлены контракты о внештатной работе. Эти люди должны были проводить мероприятия по учету соискателей работы. Как выяснило следствие, они не получали от Агентства социального развития никакого задания. Они не прошли тренинги, и им не были переданы анкеты, которые должны были быть заполнены в рамках программы. Несмотря на это, в конце сентября всем этим людям было перечислено в качестве заработной платы по 240 лари (около 144 долларов). Всего из государственного бюджета им было перечислено порядка 5,24 миллиона лари (около 3,157 миллиона долларов). По мнению Главной прокуратуры Грузии, указанные лица получили таким образом денежное вознаграждение за предвыборную агитацию "Единого национального движения".

По итогам парламентских выборов 1 октября к власти в стране пришла коалиция "Грузинская мечта"во главе с нынешним премьером Бидзиной Иванишвили, а "Единое национальное движение", бывшее правящей партией со времен "революции роз"и до сих пор возглавляемое президентом Грузии Михаилом Саакашвили, перешло в оппозицию.