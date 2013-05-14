Строители разрушили древнюю пирамиду майя в Белизе - археологи в шоке

Разрушение датированной примерно II веком до нашей эры старинной святыни индейцев, находящейся в районе комплекса пирамид Нохмул, где ранее было одноименное поселение майя, зафиксировали на прошлой неделе - у пирамиды обвалилась часть стены и проход в гробницу, сообщает РИА Новости, со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс .

Рабочие при помощи бульдозеров и другой техники рыли в районе пирамид котлованы для добычи камней, необходимых для прокладки дороги. "Невозможно описать их невежество. Эти ребята (рабочие) знали, что они копают у исторического места", - сказал Ауи, отметив, что высота пирамиды около 30 метров и её "невозможно спутать с каким-нибудь карьером".

Представители компании, рабочие которой разрушили пирамиду, пока не комментировали произошедшее.

Полиция Белиза начала расследование инцидента. Разрушенная пирамида стояла на частной земле, однако подобные исторические памятники майя подпадают под охрану государства Белиз, расположенного в Центральной Америке.