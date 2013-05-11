Первые в истории демократические выборы в Пакистане завершились спокойно

Лишь на нескольких участках в городе Карачи избиратели продолжают голосовать, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету DAWN.

Голосование началось в 8.00 по местному времени, избирательные участки должны были закрыться в 17.00. Однако время их работы в связи с большим наплывом избирателей было продлено до 18.00. Как заявил агентству «Франс Пресс» представитель избирательной комиссии провинции Пенджаб, на выборы пришло огромное число людей.

Ожидается, что первые предварительные результаты появятся около 22.00.

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Граждане избирали депутатов Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) и провинциальных законодательных собраний. К полудню на выборах проголосовали около 30% избирателей. Центризбирком заявлял, что ожидает итоговую явку порядка 60%.

Основная борьба идет между правившей в Пакистане до роспуска парламента в марте Пакистанской народной партией (ПНП), возглавляемой бывшим премьером Навазом Шарифом Пакистанской мусульманской лигой (ПМЛ-Н) и созданной легендой крикета Имраном Ханом партией ”Пакистан Техрик-е-Инсаф” (”Пакистанское движение за справедливость”, ПТИ). По данным большинства предвыборных опросов, лидирует ПМЛ-Н.

Выборы проходят на фоне терактов и атак экстремистов в разных районах страны (в Карачи, в Белуджистане, на северо-западе), которые унесли за день жизни как минимум 18 человек.