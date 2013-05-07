Путин не будет повышать пенсионный возраст россиянам - они и так мало живут

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Владимир Путин сказал на совещании о ходе исполнения указов, подписанных в день вступления в должность главы государства 7 мая 2012 года.

«Мы уже неоднократно заявляли, что считаем нецелесообразным повышать пенсионный возраст в России, и не будем этого делать, потому что у нас и продолжительность жизни поменьше, чем в Европе, мягко говоря», - сказал Путин.

При этом он отметил, что в Португалии в очередной раз повышают пенсионный возраст, на этот раз до 66 лет. В большинстве европейских стран нет разницы по срокам выхода на пенсию для мужчин и женщин, добавил он.

«Наши коллеги из так называемого либерального экспертного сообщества, мы знаем, чего предлагают. Они говорят: «Вам без этого не обойтись все равно, без повышения пенсионного возраста, и чем быстрее сделаете, тем лучше». Это острейшая социальная и экономическая проблема. Мы говорим: «Нет, не будем, считаем, что по-другому можем сделать», - отметил он.

По словам Путина, в России будет меняться пенсионная система. «Несколько месяцев подряд шла непростая, очень острая и сложная дискуссия. Вместе с тем, правительство так и не сформулировало понятной для людей пенсионной формулы. Или она готова, или она не готова. Коллеги говорят, что готова, но тогда давайте ее «опубличивайте», примите на правительстве, вносите в Думу, и будем ее обсуждать с людьми. Это келейно сделать не удастся, да и не надо этого делать келейно. Зачем? Нужно, чтобы люди понимали, что происходит, что предлагается», - считает он.

Как сказал Путин, получается, что россияне до сих пор не понимают, как формируется их будущая пенсия и от чего она зависит.

Он напомнил, что власти дали россиянам право выбора – направить 4% страховых взносов на страховую или накопительную часть пенсии. «Решение они должны принять до конца декабря текущего года. Сегодня май, а активной информационно-разъяснительной работы в обществе не видно, хотя соответствующее поручение дано», - подчеркнул Президент РФ.

При этом Путин добавил, что у россиян будет время для того, чтобы сделать осознанный выбор между накопительной и страховой пенсионной системой.

В России пенсионный возраст для женщин наступает в 55 лет, для мужчин - в 60.