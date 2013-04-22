Lufthansa из-за забастовки отменила почти 2 тысячи авиарейсов

Как передает РИА Новости, обновленные данные об отмененных рейсах размещены на сайте авиакомпании.

Как говорится в сообщении перевозчика, отменены практически все рейсы внутри страны и в Европе. Затронуты и межконтинентальные перевозки.

О грядущей однодневной предупредительной забастовке профсоюз работников сферы услуг Ver.di, который является организатором акции, объявил еще 19 апреля. Ver.di требует повышения зарплаты на 5,2% для 33 тысяч сотрудников Lufthansa. Как ожидается, забастовка затронет практически все крупнейшие авиаузлы Германии, в том числе аэропорты Франкфурта-на-Майне, Гамбурга, Мюнхена, Штутгарта, Дюссельдорфа и Берлина.

Аналогичную акцию Ver.di уже проводил месяц назад. Но тогда забастовка продолжалась не весь день, а только с 05.00 до 12.00 по местному времени. Авиакомпания была вынуждена отменить почти 700 вылетов.

Самая масштабная за последнее время забастовка сотрудников Lufthansa состоялась около полугода назад. Тогда бастовали бортпроводники. Акция протеста продолжалась несколько дней и привела к отмене тысяч рейсов. Авиакомпания понесла крупные убытки.