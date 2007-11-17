Яценюк провел встречу с руководителями украинской общины в Испании

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК сегодня в Мадриде провел встречу с представителями украинской общины и руководителями украинских организаций, которые действуют в Испании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД. (А.ЯЦЕНЮК находится в Испании с рабочим визитом – УНИАН).

А.ЯЦЕНЮК проинформировал участников встречи о договоренностях, достигнутых с Испанской стороной о правовом и социальном обеспечении украинцев, которые проживают, учатся и работают в Испании, а также о мерах, которые принимаются МИД Украины для решения потребностей украинцев за границей.

В ходе дискуссии участники встречи обменялись мнениями о реализации украинских культурно-образовательных проектов в Испании, улучшении консульского обслуживания, финансирования программ, направленных на улучшение имиджа Украины в мире.