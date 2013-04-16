США сняли запрет на приземление самолетов в аэропорту Бостона

Об этом сообщает во вторник со ссылкой на заявление ведомства сайт газеты USA Today, передает РИА Новости.

Два взрыва с интервалом в 12 секунд прогремели в ночь на вторник в Бостоне во время международного марафона. По данным полиции, бомбы были заложены на расстоянии 50-100 метров друг от друга. Погибли три человека, в том числе ребенок 8 лет, более 140 человек получили ранения.

Сразу после теракта авиационные власти США временно запретили гражданским судам совершать посадки в аэропорту города, при этом вылеты производились по расписанию.

Как заявляют представители аэропорта Бостона, ограничения на прилеты действовали непродолжительное время и практически не сказались на воздушном сообщении.

Также был введен запрет на полеты всех гражданских воздушных судов в радиусе трех миль от места теракта, радиус позднее был сокращен до двух миль. В настоящее время правом на полеты в этой зоне обладают только воздушные суда силовых структур США.