Южная Корея готова эвакуировать рабочих, которые еще остаются в Кэсоне

09:51, 05 апреля 2013
Мир
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Южная Корея готова эвакуировать своих граждан, которые остаются в совместном с КНДР промышленном парке Кэсон, если нахождение там станет опасным.

Южная Корея готова забрать своих граждан из зоны Кэсон /Фото: Википедия

Об этом сообщил южнокорейский министр по делам объединения страны, пишет Радио Свобода.

Ранее на этой неделе Северная Корея отказала во въезде в Кэсона сотням южнокорейских работников.

Последние события происходят на фоне роста напряженности на Корейском полуострове.

Как сообщал УНИАН, недавно Северная Корея в знак протеста против проведения совместных учений США и Южной Кореи отказалась от всех соглашений с Южной Кореей о ненападении и денуклеаризации, а также прекратила действие Соглашения о перемирии, которое было заключено для окончания Корейской войны 1950-1953 годов со США, которые воевали тогда под флагом ООН.

Кроме того, КНДР выступила с угрозой нанести ядерный удар по территории США. Северокорейский лидер Ким Чен Ин заявил, что развитие ядерного вооружения в КНДР является "надежным средством сдерживания войны и основой для экономического развития страны".

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