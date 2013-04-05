Южная Корея готова эвакуировать рабочих, которые еще остаются в Кэсоне
Южная Корея готова эвакуировать своих граждан, которые остаются в совместном с КНДР промышленном парке Кэсон, если нахождение там станет опасным.
Фото: Википедия
Об этом сообщил южнокорейский министр по делам объединения страны, пишет Радио Свобода.
Ранее на этой неделе Северная Корея отказала во въезде в Кэсона сотням южнокорейских работников.
Последние события происходят на фоне роста напряженности на Корейском полуострове.
Как сообщал УНИАН, недавно Северная Корея в знак протеста против проведения совместных учений США и Южной Кореи отказалась от всех соглашений с Южной Кореей о ненападении и денуклеаризации, а также прекратила действие Соглашения о перемирии, которое было заключено для окончания Корейской войны 1950-1953 годов со США, которые воевали тогда под флагом ООН.
Кроме того, КНДР выступила с угрозой нанести ядерный удар по территории США. Северокорейский лидер Ким Чен Ин заявил, что развитие ядерного вооружения в КНДР является "надежным средством сдерживания войны и основой для экономического развития страны".