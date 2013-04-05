Южная Корея готова эвакуировать рабочих, которые еще остаются в Кэсоне

Об этом сообщил южнокорейский министр по делам объединения страны, пишет Радио Свобода.

Ранее на этой неделе Северная Корея отказала во въезде в Кэсона сотням южнокорейских работников.

Последние события происходят на фоне роста напряженности на Корейском полуострове.

Как сообщал УНИАН, недавно Северная Корея в знак протеста против проведения совместных учений США и Южной Кореи отказалась от всех соглашений с Южной Кореей о ненападении и денуклеаризации, а также прекратила действие Соглашения о перемирии, которое было заключено для окончания Корейской войны 1950-1953 годов со США, которые воевали тогда под флагом ООН.

Кроме того, КНДР выступила с угрозой нанести ядерный удар по территории США. Северокорейский лидер Ким Чен Ин заявил, что развитие ядерного вооружения в КНДР является "надежным средством сдерживания войны и основой для экономического развития страны".