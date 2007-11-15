Конгресс США проголосовал за вывод войск из Ирака до 15 декабря 2008

Палата представителей конгресса США на заседании вечером в среду проигнорировала угрозу вето со стороны Джорджа Буша и 218 голосами "за" при 203 "против" поддержала законопроект с требованием завершить вывод основного воинского контингента из Ирака до 15 декабря 2008 года? передает РИА Новости.

Требование о выводе войск включено в одобренный палатой законопроект о дополнительном выделении ассигнований на войну в Ираке и Афганистане в размере 50 миллиардов долларов до 1 февраля 2008 года. За несколько часов до голосования Белый дом официально заявил, что Буш наложит вето на этот законопроект.

"В течение 30 дней после вступления настоящего акта в силу президент должен начать немедленный и организованный вывод вооруженных сил США из Ирака", - говорится в тексте документа.

В нем отмечается, что "целью завершения перехода вооруженных сил США к ограниченному присутствию (в Ираке) должна быть дата не позднее 15 декабря 2008 года". В тексте законопроекта требование об окончательной дате вывода войск выражено в форме "мнения конгресса США", что юридически носит рекомендательный характер и не является обязательным для президента США.

«По мнению конгресса США война в Ираке должна быть закончена как можно безопаснее и быстрее, и наших солдат нужно вернуть домой", - говорится в документе. Конгрессмены подчеркивают, что выделяемые дополнительные ассигнования предназначены для "планирования и осуществления безопасной и организованной передислокации вооруженных сил США из Ирака".

В текст законопроекта включен также запрет на создание постоянных военных баз США в Ираке и запрет "на какой-либо контроль со стороны США над любыми нефтяными ресурсами Ирака".

"Мы находимся в военном кризисе, невиданном со времен Вьетнама", - заявила на заседании перед голосованием спикер палаты представителей конгресса США демократка Нэнси Пелоси. По ее словам, дальнейшее пребывание американских войск в Ираке изнашивает военную технику, ослабляет боевую подготовку войск и подрывает национальную безопасность.

Полное название одобренного документа - "Акт об ассигнованиях для организованной и ответственной передислокации войск из Ирака".

За несколько часов до голосования Белый дом распространил заявление, в котором сообщил, что администрация Джорджа Буша выступает "решительно против" этого документа, который содержит "произвольную дату начала вывода войск без учета ситуации на месте и рекомендаций командующих".

"Поспешный вывод войск из Ирака не является планом, который принесет мир в регион или укрепит безопасность нашего народа в нашей стране. Такой вывод усилит позиции наших врагов и подтвердит их веру в то, что Америка не выполнит своих обязательств", - отмечается в заявлении.

"Если этот законопроект поступит к президенту, он наложит на него вето", - говорится в заявлении.

Документ направлен для дальнейшего голосования в сенат США.