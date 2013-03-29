Авиация ЧФ готовится к вылету с аэродромов в Крыму

Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Отряд больших десантных кораблей (БДК) Черноморского флота в составе БДК "Азов", БДК "Саратов", БДК "Николай Фильченков", БДК "Новочеркасск", следующий в сопровождении кораблей охранения и судов обеспечения курсом в назначенный район в акватории Новороссийска, в ночное время 29 марта отрабатывал задачи совместного маневрирования в составе ордера, организацию противовоздушной обороны на переходе морем", - цитирует РИА Новости.

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По словам Конашенкова, корабли сопровождения провели учения по противоминной обороне, отражению атак. Также командование отряда организовало тренировки по связи, корабельные учения по борьбе за живучесть и занятия с десантниками по изучению участка побережья в районе высадки.

Генерал также уточнил, что авиация Черноморского флота на аэродромах Кача и Гвардейское готова к вылету.