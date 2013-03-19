На интронизацию Папы Римского прибудут коронованные особы и миллион паломников

Сегодня в Ватикане состоится интронизация Папы Римского Франциска.

На торжественную церемонию восшествия на престол нового понтифика прибудут делегации из 132 стран, в том числе главы 34 государств, сообщает РИА «Новости».

Архиепископ Буэнос-Айреса, 76-летний Хорхе Марио Бергольо был избран 266-м Папой Римским на конклаве, который состоялся в Сикстинской капелле в Ватикане 12 и 13 марта. Впервые в истории Римско-католической церкви понтификом стал не европеец и иезуит, который также впервые принял папское имя Франциск.

Во время интронизации Папе Римскому будут вручены символы папской власти - шерстяная епитрахиль и выполненный из позолоченного серебра "перстень Рыбака", на котором изображен первый епископ Рима Святой Петр с ключами.

Принять участие в интронизации в Италию прибыли главы многих государств, в том числе Президент Аргентины Кристина Киршнер, ставшая первым иностранным лидером, которого принял Папа Римский Франциск после своего избрания.

Кроме того, на церемонии в Ватикане будут присутствовать многие коронованные особы, государственные лидеры и руководители международных организаций, в частности, вице-президент США Джо Байден, канцлер Германии Ангела Меркель и глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу.

Вся зона вокруг Ватикана на время проведения интронизации будет оцеплена. По предварительным оценкам, общее число паломников, которые прибудут на интронизацию в Рим, достигнет миллиона человек.