Грузинские производители не спешат возвращаться на российский рынок

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

«На государственную регистрацию поступили документы и образцы бутилированной винодельческой продукции от двух грузинских производителей из 36, которые по результатам первой поездки экспертов Роспотребнадзора 25 февраля - 1 марта 2013 года могли представить документацию и образцы продукции для прохождения процедуры государственной регистрации», - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме указанных производителей винодельческой продукции еще 59 грузинских производителей представили заявки на поставку алкогольной продукции в Российскую Федерацию. При этом не все компании представили материалы для документарной проверки в полном объеме.

В представленном Национальным агентством вина Грузии проекте графика работы экспертов для 2-й поездки по ознакомлению с винодельческими предприятиями дополнительно включен ряд предприятий, которые вообще не обращались в Роспотребнадзор.

Таким образом, ранее объявленные сроки выезда группы экспертов Роспотребнадзора в третьей декаде марта 2013 года, скорее всего не будут соблюдены по вине грузинской стороны.

При этом Роспотребнадзор подтверждает готовность выезда экспертов сразу после предоставления грузинской стороной всей необходимой информации, проведения её анализа и согласования графика посещения винодельческих предприятий и производителей минеральной воды с Национальным Агентством вина Грузии и Национальным агентством продовольствия.

Как сообщал УНИАН, грузинские сельхозтовары, вина и минеральная вода «Боржоми» были запрещены к ввозу в Россию в 2006 году. В Роспотребнадзоре указывали, что при проверках этой продукции были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В Грузии это решение называли политически мотивированным.

20 декабря 2012 года Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна выполнит свои обязательства перед Грузией в рамках ВТО и допустит ее товары на свой рынок.