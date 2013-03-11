ЕС ужесточает санкции против Ирана

18:10, 11 марта 2013
Мир
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Совет министров иностранных дел стран Евросоюза сегодня решил ужесточить санкции в отношении Ирана - в связи с ухудшением ситуации с правами человека в этой стране.

ЕС расширил список невъездных иранских руководителей до 87-ми

В частности, въезд на территорию ЕС закрыли еще девяти представителям правящего режима, параллельно заморозив их банковские счета в Европе, сообщает Радио Свобода.

Теперь количество граждан Ирана, в отношении которых действуют санкции ЕС, достигло 87-ми.

Также ЕС заморозил счета организации, которая, по его мнению, причастна к нарушениям прав человека в Иране.

Как сообщается, завтра, 12 марта, Евросоюз должен обнародовать название организации и имена лиц, против которых введены санкции.

В отношении Тегерана также действуют санкции ЕС в связи с иранской ядерной программой.

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