ЕС ужесточает санкции против Ирана
18:10, 11 марта 2013Мир
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Совет министров иностранных дел стран Евросоюза сегодня решил ужесточить санкции в отношении Ирана - в связи с ухудшением ситуации с правами человека в этой стране.
ЕС расширил список невъездных иранских руководителей до 87-ми
В частности, въезд на территорию ЕС закрыли еще девяти представителям правящего режима, параллельно заморозив их банковские счета в Европе, сообщает Радио Свобода.
Теперь количество граждан Ирана, в отношении которых действуют санкции ЕС, достигло 87-ми.
Также ЕС заморозил счета организации, которая, по его мнению, причастна к нарушениям прав человека в Иране.
Как сообщается, завтра, 12 марта, Евросоюз должен обнародовать название организации и имена лиц, против которых введены санкции.
В отношении Тегерана также действуют санкции ЕС в связи с иранской ядерной программой.
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