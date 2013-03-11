ЕС ужесточает санкции против Ирана

В частности, въезд на территорию ЕС закрыли еще девяти представителям правящего режима, параллельно заморозив их банковские счета в Европе, сообщает Радио Свобода.

Теперь количество граждан Ирана, в отношении которых действуют санкции ЕС, достигло 87-ми.

Также ЕС заморозил счета организации, которая, по его мнению, причастна к нарушениям прав человека в Иране.

Как сообщается, завтра, 12 марта, Евросоюз должен обнародовать название организации и имена лиц, против которых введены санкции.

В отношении Тегерана также действуют санкции ЕС в связи с иранской ядерной программой.