Мощное землетрясение произошло в Тихом океане - есть угроза цунами

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр землетрясения находится на расстоянии в 347 км к востоку от города Кира Кира, расположенного на Соломоновых островах. Очаг подземных толчков — на глубине в 5,8 км.

Также сообщается о возможном возникновении цунами.

В частности, как прогнозируют эксперты, цунами могут ожидаться у берегов Соломоновых островов, острова Вануату, Науру, Папуа-Новой Гвинеи, Тувалу, Новой Каледонии, Косраэ, Фиджи, Кирибати и других территорий региона.

Газета.ру