Мощное землетрясение произошло в Тихом океане - есть угроза цунами
07:30, 06 февраля 2013Мир
2076
Сильное землетрясение магнитудой 8,0 произошло в Тихом океане возле архипелага Соломоновых островов
Мощное землетрясение произошло в Тихом океане
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.
Эпицентр землетрясения находится на расстоянии в 347 км к востоку от города Кира Кира, расположенного на Соломоновых островах. Очаг подземных толчков — на глубине в 5,8 км.
Также сообщается о возможном возникновении цунами.
В частности, как прогнозируют эксперты, цунами могут ожидаться у берегов Соломоновых островов, острова Вануату, Науру, Папуа-Новой Гвинеи, Тувалу, Новой Каледонии, Косраэ, Фиджи, Кирибати и других территорий региона.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter