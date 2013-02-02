В США официально появился новый госсекретарь

Керри сменил на этом посту Хиллари Клинтон, которая руководила американским дипведомством с 2009 года - в течение первого президентского срока Барака Обамы, пишет Радио Свобода.

Церемонию провела член Верховного суда СЩА Елена Кейган, а Библию, на которой приносил присягу Керри, держала его жена. На церемонии присутствовали дочь и брат нового госсекретаря.

Джону Керри 69 лет. Он участвовал во Вьетнамской войне, позже был сенатором от штата Массачусетс.