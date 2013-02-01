Керри примет присягу госсекретаря США тайно

Сенатор Джон Керри принесет присягу госсекретаря США в обстановке секретности, не называется даже место, где состоится церемония.

"Я говорила, что это будет частная церемония, которую проведет судья Кэйган (Елена Кэйган - судья Верховного суда). А раз она частная, значит, они решили, что она должна быть таковой. Если бы они хотели открыть ее для прессы и сообщить миру, где она пройдет, они бы это сделали", - сказала на пресс-брифинге официальный представитель госдепартамента Виктория Нуланд. Об этом сообщают РИА «Новости».

Она отказалась назвать место проведения церемонии, сказав лишь, что состоится она в 16.00 (03.00 по киевскому времени в субботу).

"Я лишь отмечу, что два мероприятия для прессы ознаменуют начало работы госсекретаря Керри. В понедельник утром пресса будет допущена на его прибытие в госдепартамент. А затем мы ожидаем, что в его первую неделю на посту состоится публичная церемония принесения присяги", - сказала В.Нуланд.