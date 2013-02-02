Председатель ОБСЕ Кожара требует наказать виновных в нападении на Посольства США

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

«Я решительно осуждаю этот акт терроризма, который привел к человеческим жертвам», заявил Л.Кожара, добавив, что все виновные в этом террористическом нападении должны быть привлечены к ответственности.

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«Международное сообщество должно оставаться решительным и единым в борьбе против терроризма», - подчеркнул министр иностранных дел.

Он выразил соболезнования американскому и турецкому народам, семьям пострадавших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате теракта.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля в Анкаре возле Посольства США произошел взрыв, погиб турецкий охранник дипломатического учреждения, несколько лиц получили ранения.