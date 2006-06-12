У Ирана нашли сверхсекретную военную ядерную программу

Появились новые свидетельства существования у Ирана сверхсекретной программы по созданию ядерного оружия, сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на экспертов МАГАТЭ.

По словам специалистов, программа обогащения урана до военных стандартов носит кодовое название "Зирзамин 27" (Zirzamin 27), что в переводе с фарси означает "основание". Число "27" указывает на количество лет, прошедших с момента исламской революции.

Эксперты МАГАТЭ полагают, что оборудование и материалы для военных разработок размещены в одном из подземных комплексов в окрестностях Тегерана. Все необходимые приборы и уран туда были перевезены из ядерного центра в Лазилване. В свое время иранцы долгое время не пускали инспекторов на территорию Лазилванского центра, и допустили проверку только тогда, когда оттуда было вывезено все оборудование, а само здание - разрушено.

Однако среди обломков центра инспекторам удалось отыскать высокорадиоактивные частицы, что дало повод заподозрить Иран в проведении ядерных исследований военной направленности.

Хотя точное месторасположение секретного военного центра пока не известно, западным спецслужбам удалось выяснить, некоторые подробности функционирования объекта. В частности, стало известно, что ученые и техники вне комплекса носят исключительно военную форму. Таким образом они маскируют исследовательский центр под ординарный военный объект.

Напомним, что представители иранской оппозиции не раз заявляли о двуличности позиции официального Тегерана. По их словам, под прикрытием мирных разработок, Иран работает над сверхсекретной военной ядерной программой.

В данный момент Тегеран раздумывает над предложением пяти постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии, которые предложили Ирану экономические и политические преференции в обмен на отказ от обогащения урана.

Лента.ру