Каждая десятая девушка до 17 лет имела секс по принуждению

Секс по принуждению – весьма частое явление в жизни тинэйджеров, полагают американские ученые. По их данным, каждая десятая девушка в возрасте от 14 до 17 лет хотя бы один раз вступала в интимные отношения против своей воли.

В опросе, проведенном сотрудниками Медицинского центра Университета Индианы, приняли участие 279 девушек. В числе прочего участниц спрашивали, о том, опасались ли они когда-либо разозлить своих партнеров или спровоцировать их на разрыв, отказавшись заниматься с ними сексом.

41% от общего числа опрошенных признали, что хотя бы один раз соглашались на секс, не имея на то никакого желания, а 10% сообщили, что их партнеры силой заставляли их заниматься сексом. 38% опрошенных заявили, что вступали в интимные отношения против своей воли, поскольку опасались разозлить или обидеть своих бойфрендов.

Среди факторов, способствующих сексу по принуждению в подростковой среде, исследователи отмечают длительные устойчивые отношения с партнером, наличие общего ребенка, употребление марихуаны и алкоголя.

Девушки, сталкивавшиеся с сексом по принуждению в кратковременных и в постоянных отношениях, а также жертвы изнасилований, в значительно большей степени подвержены приступам депрессии и тревожности, отмечают ученые. Кроме того, вынужденные сексуальные контакты часто являются причиной незапланированных беременностей и венерических заболеваний.

Отчет об исследовании опубликован в журнале Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine.

Медпортал.ру