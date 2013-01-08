Лукашенко приказал улучшить ему сайт за $300 тысяч из бюджета

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству выделить из государственного бюджета на создание нового интернет-портала главы Белорусского государства 2,6 млрд бел. рублей, что составляет в эквиваленте более 300 тыс. долларов США.

Об этом говорится в обнародованном указе, подписанном А.Лукашенко 29 декабря 2012 года, об уточнении отдельных показателей государственного бюджета на 2012 год.

"Выделить из республиканского бюджета: за счет средств резервного фонда Президента Республики Беларусь Министерству связи и информатизации для Департамента информатизации 2 600 000 тыс. рублей, в том числе в 2012 году – 2 455 000 тыс. рублей, в 2013 году – 145 000 тыс. рублей, на финансирование работ по созданию нового интернет-портала Президента Республики Беларусь в рамках реализации подпрограммы "Электронное правительство" Национальной программы ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы", - отмечается в указе.