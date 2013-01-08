Лукашенко приказал улучшить ему сайт за $300 тысяч из бюджета
Лукашенко поручил правительству выделить из госбюджета более 300 тыс. долл. на усовершенствование сайта президента.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству выделить из государственного бюджета на создание нового интернет-портала главы Белорусского государства 2,6 млрд бел. рублей, что составляет в эквиваленте более 300 тыс. долларов США.
Об этом говорится в обнародованном указе, подписанном А.Лукашенко 29 декабря 2012 года, об уточнении отдельных показателей государственного бюджета на 2012 год.
"Выделить из республиканского бюджета: за счет средств резервного фонда Президента Республики Беларусь Министерству связи и информатизации для Департамента информатизации 2 600 000 тыс. рублей, в том числе в 2012 году – 2 455 000 тыс. рублей, в 2013 году – 145 000 тыс. рублей, на финансирование работ по созданию нового интернет-портала Президента Республики Беларусь в рамках реализации подпрограммы "Электронное правительство" Национальной программы ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы", - отмечается в указе.