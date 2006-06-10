На территории России запланировано провести совместные учения с НАТО

В России продолжается информационная акция “Россия - НАТО: объединяя усилия”, направленная на изменение негативного отношения рядовых российских граждан к альянсу.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины со ссылкой на начальника Управления евроатлантической интеграции Генерального штаба ВС Украины генерал-майора Леонида ГОЛОПАТЮКА.

По словам Л.ГОЛОПАТЮКА, «количество запланированных на этот год мероприятий в ежегодных Рабочих планах Военного комитета НАТО с Россией - около 80, а с Украиной – порядка 60!».

Он также добавил, что в этом году на территории России запланировано провести первые совместные учения подразделений стран - членов НАТО и вооруженных сил Российской Федерации.

«Этот красноречивый факт прекрасно иллюстрирует, что сотрудничество с НАТО у нашего северного соседа развивается достаточно динамично», - констатировал генерал-майор Л.ГОЛОПАТЮК.

Как сообщил начальник Управления евроатлантической интеграции Генерального штаба ВС Украины, представители Альянса, которые принимают участие в акции “Россия - НАТО: объединяя усилия”, посещают города и села российской “глубинки”, рассказывают людям о современном НАТО, о его целях и задачах, аспектах взаимодействия со странами-партнерами».

Еще одним ярким примером сотрудничества России с НАТО, который привел Л.ГОЛОПАТЮК, является штат Военного представительства Миссии России при НАТО.

«16 офицеров и генералов во главе с вице-адмиралом Валентином КУЗНЕЦОВЫМ представляют Россию в НАТО. В то же время соответствующая структура Миссии Украины при НАТО состоит всего из 5 офицеров и генерала армии Украины Владимир ШКИДЧЕНКО, - подчеркнул Л.ГОЛОПАТЮК.

Кроме того, как он отметил, российское представительство в штабе Верхового главнокомандования Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе тоже превышает украинское в два раза.

«В свою очередь, по его словам, НАТО имеет широкое представительство в Военной Миссии Альянса в Москве, где работает 10 человек, а военная составляющая Офиса связи НАТО в Киеве - два офицера и сержант».

В качестве примера практического сотрудничества России с НАТО можно также привести участие российских военных в операции Альянса на Средиземном море «Активные усилия».

Сторожевой корабль “Пытливый” уже осуществляет соответствующие совместные тренировки с кораблями Объединенных ВМС НАТО, а ракетный крейсер “Москва” еще в феврале прошел сертификацию всех средств связи Командования объединенными военно-морскими силами НАТО в Южной Европе, - сообщил генерал-майор Л.ГОЛОПАТЮК и отметил, что Россия имеет хорошо развитой инструментарий сотрудничества с Альянсом и определенную позитивную динамику его развития.

Как сообщал УНИАН, вторую неделю жители Феодосии и представители политических сил блокируют порт, куда зашел американский корабль «Эдвантидж». На борту корабля – спецтехника, оборудование, предназначенное для совершенствования тренировочной базы Старокрымского полигона Военно-Морских сил Украины, а также оружие для международных военных учений «Си Бриз 2006» в Крыму.

“Си Бриз” - это многонациональные морские учения, совместно организованные Украиной и США для улучшения сотрудничества и координации между странами Черноморского региона. Они должны начаться 18 июля. Соорганизаторы пригласили на учения страны региона – как членов НАТО, так и тех, кто принимает участие в мероприятиях программы НАТО “Партнерство во имя мира”. Запланировано участие двенадцати стран: Азербайджана, Армении, Греции, Грузии, Македонии, Молдовы, Германии, Румынии, Соединенных Штатов, Турции, Украины и Хорватии. Еще три страны – Дания, Россия и Испания – намерены направить наблюдателей.