Десять человек погибли из-за давки на церковной службе в Анголе

Давка произошла на стадионе Cidadela Desportiva в Луанде, столице Анголы, где христианская церковь организовала массовую ночную службу. Большинство пострадавших оказались прижаты толпой к ограде у входа на стадион. Среди жертв давки оказалось четыре ребенка, сообщает Lenta.ru.

Как сообщил представитель Вселенской Церкви Царства Божия, к которой относится церковь в Луанде, на службу должны были прийти около 70 тысяч человек, однако прихожан оказалось гораздо больше. Стадион не мог вместить всех желающих, и у входа образовалась сильная давка.

Вселенская Церковь Царства Божия относится к пятидесятнической христианской церкви и была основана в Бразилии в 1977 году. В настоящее время церковь представлена почти во всех странах мира и имеет около 8 миллионов последователей.