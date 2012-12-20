Израиль впервые за 15 лет построит новое поселение в Восточном Иерусалиме

Как сообщает РИА Новости, профильный комитет иерусалимской мэрии одобрил план возведения 2 тысяч 612 единиц жилья, односемейных домов или квартир, в Гиват ха-Матос, где сейчас в домах-времянках между палестинским городом Вифлеемом и арабским кварталом Иерусалима Бейт-Сафафа живут несколько десятков еврейских и арабских семей.



"Гиват ха-Матос - это первый новый израильский поселенческий район в Восточном Иерусалиме после строительства (района) Хар-Хома в 1990-х... Его застройка, частная или общественная, может начаться в течение нескольких месяцев", - сообщили правозащитники.

По их данным, в скором времени ожидается утверждение следующих трех этапов проекта - еще на 1 тысячу 362 единицы жилья и 1,1 тысячи гостиничных номеров.

Накануне министерство строительство Израиля, по сведениям местных СМИ, также опубликовало тендеры на возведение 1 тысячи 48 единиц жилья в других спорных районах Иерусалима и нескольких поселениях Западного берега реки Иордан. За последние три дня Израиль продвинул планы строительства 5 тысяч 158 "единиц жилья"для еврейских поселенцев, причем более 80% проектов приходятся на Восточный Иерусалим - ту часть города, которую палестинцы видят столицей своего будущего государства, подсчитало агентство "Франс Пресс".