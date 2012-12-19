Узбекистан заверил Россию, что не пустит к себе американских военных

Об этом пишет газета "Коммерсант"со ссылкой на источник в российской делегации, которая провела в Ташкенте переговоры.

Накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил в Ташкенте, что Москва сожалеет о приостановлении членства Узбекистана в Организации Договора о коллективной безопасности, однако Узбекистан остается союзником России.

Источник в делегации РФ сказал изданию, что "на вопрос Сергея Лаврова о том, появятся ли на территории Узбекистана военные объекты США, узбекские дипломаты твердо заявили: этого не будет". При этом они назвали слухами сообщения о переговорах с американцами.

Узбекистан ранее уже выходил из ОДКБ: в 1999 году Ташкент отказался продлить договор, однако в августе 2006-го восстановил членство в ОДКБ вслед за охлаждением отношений с Западом, напоминает РИА Новости.