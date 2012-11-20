Боевики Газы понесли рекордные потери

Об этом свидетельствуют данные израильской армии и палестинских медиков.

Как пишет РИА Новости, за шестой день обмена ударами на территории Израиля упали 67 ракет против 105 в воскресенье и 170 в субботу. Еще 42 были перехвачены батареями ПРО "Железный купол". Впервые за пять дней обстрелы были ограничены югом Израиля и не распространились на Тель-Авив — деловую столицу страны и центр крупнейшей агломерации Гуш-Дан с населением свыше трех миллионов человек.

"С начала операции более 650 ракет упали в Израиле. Система "Железный купол" перехватила еще более 340 на пути к районам значительной концентрации гражданского населения, добившись поражения целей с вероятностью в 90%", — говорится в итоговой сводке армии о ходе боевых действий, начавшихся в прошлую среду.

С израильской стороны жертвами обстрелов остаются три человека, в чей дом в южном городе Кирьят-Малахи в четверг попала палестинская ракета.

Палестинские потери от израильских бомбардировок достигли, по меньшей мере, 108 человек убитыми и свыше 850 ранеными. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, в понедельник, который стал самым кровопролитным днем операции, погибли 37 жителей анклава, среди которых как боевики, так и мирные жители.

Рост числа человеческих жертв принято связывать с усложнением мишеней израильской авиации, артиллерии и флота, перешедших от ударов по изолированным объектам к поражению таких целей, как дома высокопоставленных боевиков и бизнес-центры, где арендуют помещения палестинские группировки.